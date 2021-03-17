Mali'de karakola düzenlenen saldırıda 11 asker öldü
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Mali'de karakola düzenlenen saldırıda 11 asker öldü

17.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:40
Mali'de karakola düzenlenen saldırıda 11 asker öldü

Mali'nin kuzeyinde karakola düzenlenen saldırıda 11 asker yaşamını yitirdi.

Mali'nin kuzeyinde karakola düzenlenen saldırıda 11 asker yaşamını yitirdi.

Mali Silahlı Kuvvetlerinden (FAMa) yapılan yazılı açıklamada, 15 Mart'ta Ansango bölgesine 60 kilometre mesafedeki Tessit kasabasındaki karakolun silahlı teröristlerce saldırıya uğradığı bildirildi.

Saldırıda 11 askerin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 8'i ağır 14 askerin yaralandığı, 11 askerden de haber alınamadığı kaydedildi.

Şubat başında Mopti bölgesindeki bir karakolu hedef alan saldırıda da 10 asker hayatını kaybetmişti.

Aynı dönemde, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Douentza'daki askeri üsse düzenlenen saldırıda da 20 barış gücü askeri yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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