Mali'de kaçırılan muhalefet lideri ve Fransız insani yardım görevlisi serbest
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Mali'de kaçırılan muhalefet lideri ve Fransız insani yardım görevlisi serbest

06.10.2020 22:29 | Son Güncelleme: 06.10.2020 22:32
Mali'de kaçırılan muhalefet lideri ve Fransız insani yardım görevlisi serbest

Mali'de martta kaçırılan muhalefet lideri 70 yaşındaki Soumaila Cisse ile 2016'da kaçırılan Fransız insani yardım görevlisi Sophie Petronin serbest kaldı.

Mali'de martta kaçırılan muhalefet lideri 70 yaşındaki Soumaila Cisse ile 2016'da kaçırılan Fransız insani yardım görevlisi Sophie Petronin serbest kaldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cisse ve Petronin'in ülkenin kuzeyinden havalanan bir uçakla başkent Bamako'ya getirildi.

Mali'nin yanı sıra Fransa ve Cezayir'in de Cisse ve Petronin'in serbest bırakılmasında önemli rol oynadığı belirtilse de her iki isim için de fidye ödenip ödenmediği bilinmiyor.

180 terör örgütü üyesi serbest kalmıştı

Güvenlik kaynakları, hafta sonu terör örgütü üyesi yaklaşık 180 kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Bu kişilerin bir esir değişim anlaşması kapsamında salıverilmiş olabileceği gündeme gelmişti.

Seçim kampanyası sırasında kaçırılmıştı

Mali'de, 29 Mart'ta düzenlenen genel seçimler öncesi kampanyasını sürdüren ana muhalefet partisi URD lideri Cisse ve 11 kişilik ekibi, 25 Mart'ta Sarafere kentinden Koumaira'ya doğru yola çıktıkları sırada silahlı kişilerin saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Cisse'nin koruması öldürülmüş, ekipten 2 kişi de yaralanmıştı.

Cisse, o tarihten beri esir tutuluyordu.

Petronin dünyada esir tutulan son Fransız rehineydi

Kuzeydeki Gao kentinde insani yardım faaliyetleri yürüten 75 yaşındaki Petronin, 24 Aralık 2016'da El Kaide terör örgütü bağlantılı bir grup tarafından kaçırılmıştı.

Terör örgütü tarafından 2017 ve 2018'de paylaşılan bazı videolarda görülen Petronin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yardım istemişti.

Petroin, dünyada esir tutulan son Fransız vatandaşı olarak biliniyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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