Mali'de kaçırılan ana muhalefet liderinin ekibinden 5 kişi serbest bırakıldı Mali'de geçen hafta düzenlenen genel seçimler öncesi ekibiyle birlikte kaçırılan ana muhalefet partisi lideri Cisse'nin ekibinden 5 kişinin salıverildiği bildirildi.

Mali'de geçen hafta düzenlenen genel seçimler öncesi ekibiyle birlikte kaçırılan ana muhalefet partisi lideri Cisse'nin ekibinden 5 kişinin salıverildiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cisse'nin partisi Cumhuriyet ve Demokrasi Birliğinden (URD) yapılan açıklamada, 25 Mart'ta kimliği bilinmeyen kişiler tarafından Gao bölgesinde kaçırılan Cisse'nin ekibinden 5 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, salıverilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Cisse, seçim kampanyası için gittiği Gao bölgesinde silahlı kişiler tarafından beraberindeki 11 kişiyle birlikte kaçırılmıştı. Saldırganlar, kaçırılma sırasında ölen Cisse'nin korumasının cenazesini ve yaralanan 2 kişiyi Sarafere kentine göndermişti.

29 Mart'taki genel seçimlere katılım yüzde 35,73 oldu

Diğer yandan Bölgesel Yönetim Bakanı Boubacar Alpha Bah, pazar günü düzenlenen genel seçimlerin ilk turuna katılımın yüzde 35,73 oranında olduğu açıklamasını yaptı.

Herhangi bir aday listesinin mutlak çoğunluk elde edemediği bölgeler için 19 Nisan'da ikinci tur düzenlenecek.

Kaynak: AA