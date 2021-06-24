Mali'de kaçırılan 5 kişi serbest bırakıldı
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Mali'de kaçırılan 5 kişi serbest bırakıldı

Mali'de kaçırılan 5 kişi serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Mali'nin Mopti bölgesinde kaçırılan ve aralarında Katolik bir din adamının da bulunduğu 5 kişi serbest bırakıldı.

Mali'nin Mopti bölgesinde kaçırılan ve aralarında Katolik bir din adamının da bulunduğu 5 kişi serbest bırakıldı.

Yerel basında çıkan haberlerde, Oscar Thera isimli rahibin 22 Haziran'da yapılması planlanan cenazesine gitmek üzere yola çıkan ve 21 Haziran'dan bu yana kendilerinden haber alınmayan 5 kişilik grubun serbest bırakıldığı kaydedildi.

Olayı üstlenen olmazken, 5 kişinin kaçırıldıkları mevkiye yakın bir bölgede yol kenarına bırakıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Fransız gazeteci Olivier Dubois nisanda ülkenin güneyinde El Kaide'ye bağlı gruplar tarafından kaçırılmıştı. Aynı bölgede kaçırılan Kolombiyalı rahibe Gloria Cecilia Narvae'den de 2017'den bu yana haber alınamıyor.

Ülkenin iç kesimlerinde yer alan Mopti, 2012'den bu yana sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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