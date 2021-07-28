Mali'de kaçırılan 2 Moritanyalı serbest bırakıldı

Mali'nin Moritanya sınırında 18 Temmuz'da kaçırılan 2 Moritanya vatandaşı serbest kaldı.

Mali'nin Moritanya sınırında 18 Temmuz'da kaçırılan 2 Moritanya vatandaşı serbest kaldı.

Mali Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, kuzeybatıdaki Nara bölgesinde kaçırılan Sanitasyon ve Taşıma ve Bakım İşleri (ATTM) şirketinde çalışan 2 Moritanya vatandaşının serbest kaldığı duyuruldu.

Moritanya İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada da haber doğrulanırken, dün serbest kalan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Moritanya vatandaşlarının ne karşılığında serbest bırakıldığı ve kaçıranların kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan, Moritanyalılarla aynı anda kaçırılan Çin Ulusal Denizaşırı Mühendislik Kurumunda (COVEC) görevli 3 Çin vatandaşının akıbeti hala bilinmiyor.

Yine Nara bölgesinde 2017'de jandarma tugay komutanı Mamadou Diawara kaçırılmış ve şoförü öldürülmüştü.

Olaydan birkaç ay sonra El Kaide terör örgütüne bağlı bir grup tarafından paylaşılan videoda görünen Diawara, Mali hükümetinden kendisini kaçıranlarla pazarlık yapmasını istemişti.

Diawara'nın, hala terör örgütünün elinde rehin olduğu düşünülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan