Mali'de istifası istenen Cumhurbaşkanı Keita'dan "ulusal birlik hükümeti" duyurusu
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Mali'de istifası istenen Cumhurbaşkanı Keita'dan "ulusal birlik hükümeti" duyurusu

Mali'de önceki haftalarda düzenlenen geniş katılımlı protestolarda istifası istenen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, yeni kurulacak hükümetin, ulusal birlik hükümeti olacağını bildirdi.

Mali'de istifası istenen Cumhurbaşkanı Keita'dan
16.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:25

Mali'de önceki haftalarda düzenlenen geniş katılımlı protestolarda istifası istenen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, yeni kurulacak hükümetin, ulusal birlik hükümeti olacağını bildirdi.

Keita, yaptığı açıklamada, genel seçimlerin ardından yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Başbakan Boubou Cisse'nin ulusal birlik hükümeti oluşturacağını belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Keita, 25 Mart'ta seçim kampanyası için gittiği Gao bölgesinde kaçırılan ana muhalefet lideri Soumaila Cisse'nin hayatta olduğunu açıkladı.

Kaçıranların kimliğinin tespit edildiğini ve kendileriyle irtibat kurulduğunu aktaran Keita, "İnşallah Cisse en yakın zamanda aramıza dönecek." dedi.

Keita'nın istifası talep edilmişti

Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Mahmoud Dicko, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün çağrısıyla 6 Haziran Cuma günü bir araya gelen yüz binlerce kişi, Ağustos 2018'de ikinci defa seçilen Keita'nın istifasını talep etmişti.

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Keita'yı "2012'den bu yana güvenlik kriziyle mücadele eden Mali'yi kötü yönetmekle ve bölünme tehlikesine sokmakla" suçluyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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