Mali'de imamlar, radikalizmle mücadele kapsamında formasyona başladı

Mali'de imamlar, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından radikalizme karşı mücadele kapsamında düzenlenen formasyona başladı.

ECOWAS'dan yapılan yazılı açıklamada, başkent Bamako'da 20'ye yakın imamın 20 gün sürecek "ECOWAS bölgesinde aşırı şiddet ve radikalizmin önlenmesi" adlı formasyona başladığı duyuruldu.

Açıklamada, Mali Din İşleri Bakanlığınca desteklenen formasyonun, imamların verdiği hutbe ve eğitim seviyesini iyileştirme hedefiyle düzenlendiği bildirildi.

Mahmut Dicko adlı imam, gazetecilere yaptığı açıklamada, formasyona katılan imamlara seslenerek gençleri teröre sürükleyen nedenler üzerinde durulması gerektiğine dikkati çekti.

ECOWAS'ın Mali'deki temsilcisi Hamidu Boly ise formasyonla, aşırı şiddet ve nefret yüklü söylemlere karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve tüm imamları bu konuda bilgilendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

ECOWAS bu formasyonu daha önce Nijerya, Nijer ve Burkina Faso'daki imamlara da vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım