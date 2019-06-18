Mali'de iki köye saldırı: 41 ölü

ADDİS Mali'de iki köye yönelik silahlı saldırılarda en az 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Paris merkezli haber kanalı France 24'ün saldırının gerçekleştiği köylerden Yoro yerel yöneticisi Issiaka Ganame'ye dayandırdığı haberine göre, Mali'nin merkez bölgesindeki Yoro ve Gangafani köylerine dün kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda en az 41 kişi hayatını kaybetti.

Ganame, kurbanların çoğunun Dogon etnik grubuna mensup olduğunu ve Yoro'da 24, Gangafani'de 17 kişinin öldüğünü dile getirdi.

Dogon ve Fulaniler arasında yaşandığı ileri sürülen etnik çatışma ülkede şimdiye kadar yüzlerce kişinin ölümüne yol açtı. 10 Haziran'da yine Dogon etnik grubu mensuplarının yaşadığı bir köye yapılan silahlı saldırıda en az 95 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Ogossagou köyündeki Fulanilere 23 Mart'ta üzerlerinde avcı Dogon grubuna ait kıyafetler bulunan silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış ve birçok ev ateşe verilmişti.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şimdiye kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Kaynak: AA