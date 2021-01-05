Mali'de hava saldırısında en az 100 sivilin ölmüş olabileceği açıklandı
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Mali'de hava saldırısında en az 100 sivilin ölmüş olabileceği açıklandı

05.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:42
Mali'de hava saldırısında en az 100 sivilin ölmüş olabileceği açıklandı

Mali'de, Mopti bölgesinde düzenlenen hava saldırısında en az 100 kişinin ölmüş olabileceği belirtildi.

Mali'de, Mopti bölgesinde düzenlenen hava saldırısında en az 100 kişinin ölmüş olabileceği belirtildi.

Mali'de yayın yapan Studio Tamani radyosunun haberine göre, pazarı pazartesiye bağlayan gece Bounti köyüne hava saldırısı düzenlendi.

Bölgenin Belediye Başkanı Adama Griaba, radyonun yayına katılarak yaptığı açıklamada, saldırının kimler tarafından düzenlendiğinin bilinmediğini ve ölü sayısının ise 100 ile 150 arasında olabileceğini kaydetti.

Görgü tanıklarına göre, hava saldırısı sırasında köyde yapılan düğüne katılan çok sayıda kişi öldü.

Söz konusu saldırıda kaç kişinin yaralandığı ise bilinmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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