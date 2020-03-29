Mali'de genel seçimler düzenleniyor Afrika ülkesi Mali'de genel seçimlerin ilk turu düzenleniyor.

Afrika ülkesi Mali'de genel seçimlerin ilk turu düzenleniyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, halk, 550 aday arasından Ulusal Meclis'e girecek 147 milletvekilini belirlemek için yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına gitti.

Hiçbir adayın ya da aday listesinin salt çoğunluk sağlayamadığı bölgelerde, 19 Nisan'da ikinci tur düzenlenecek.

Katılımın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşük olduğu görülen seçimde sandıklar yerel saatle 18.00'de kapanacak.

Diğer yandan 25 Mart Çarşamba, seçim kampanyası için gittiği Gao bölgesinde silahlı kişiler tarafından kaçırılan ana muhalefet lideri Soumaila Cisse ve ekibinden hala haber alınmadı.

Mali'de yaklaşık 7,5 milyon seçmen bulunuyor.

Ulusal Meclis'in görev süresi 2018'de bitse de Mali'nin büyük bölümündeki güvenlik sorunu nedeniyle genel seçimler birkaç kere ertelenmişti.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Kaynak: AA