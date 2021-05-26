Mali'de geçici hükümetin devlet başkanı ve başbakanından istifa kararı
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Mali'de geçici hükümetin devlet başkanı ve başbakanından istifa kararı

Mali'de geçici hükümetin devlet başkanı ve başbakanından istifa kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Mali'de geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw ve Başbakanı Moctar Ouane, pazartesi günü tutuklanmalarının ardından bugün yapılan görüşmelerde istifa ettiklerini duyurdu.

Mali'de geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw ve Başbakanı Moctar Ouane, pazartesi günü tutuklanmalarının ardından bugün yapılan görüşmelerde istifa ettiklerini duyurdu.

Batı Afrika ülkesi Mali'de ordunun Ağustos 2020'de yaptığı darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw ve Başbakanı Moctar Ouane istifa kararı aldı. Geçtiğimiz Pazartesi günü başkent Bamako'da tutuklanarak bir askeri üsse götürülen Bah Ndaw ve Ouane'nin istifa kararını, bugün Devlet Başkanı Yardımcısı Albay Assimi Goita ile görüşmesinde açıkladığı bildirildi. Goita'nın özel danışmanı Baba Cisse, iki ismin görüşme sırasında heyet önünde istifa ettiklerini duyurdu. Cisse, "Serbest bırakılmaları ve yeni bir hükümetin kurulması için müzakereler sürüyor" dedi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) arabuluculuk misyonunun bir üyesi Fransız medyasına yaptığı açıklamada, Bah Ndaw'ın istifasını doğrulayarak isminin açıklanmasını istemediğini belirtti.

Mali'deki kriz

Mali ordusu, geçtiğimiz Pazartesi günü geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Ndaw, Başbakanı Ouane ve Savunma Bakanı Doucoure'yi tutuklamış, 3 isim başkent Bamako'nun dışındaki Kati'de bulunan bir askeri üsse götürülmüştü. Geçiş hükümetinde Başkan Yardımcısı olan Goita, Ndaw ve Ouane'yi yeni bir hükümet kurmadan önce kendisine danışmadıkları için geçiş tüzüğünü ihlal etmekle suçlamıştı. - BAMAKO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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