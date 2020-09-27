Mali'de geçici başbakan olarak Moctar Ouane seçildi
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Mali'de geçici başbakan olarak Moctar Ouane seçildi

27.09.2020 21:32 | Son Güncelleme: 27.09.2020 21:36
Mali'de geçici başbakan olarak Moctar Ouane seçildi

Mali'de geçici başbakan olarak eski Dışişleri Bakanı Moctar Ouane seçildi.

Mali'de geçici başbakan olarak eski Dışişleri Bakanı Moctar Ouane seçildi.

Mali'de 18 Ağustos tarihinde Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita askerler tarafından alıkonulmuş, ardından istifa etmişti. Darbenin ardından yönetime el koyan Halkın Kurtuluşu Ulusal Komitesi (CNSP) askeri cuntası ile Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) heyeti arasında görüşmeler başlamıştı. CNSP Mali'deki geçiş sürecinde devlet başkanlığı görevine eski Savunma Bakanı ve emekli Albay Ba N'Daou getirildiği ve başkan yardımcılığı görevini de CNSP lideri Assimi Goita'nın üstleneceğini duyurmuştu.

N'Daou ve Goita'nın Cuma günü yemin etmesinin ardından geçici başbakanlık görevine 64 yaşındaki eski Dışişleri Bakanı Moctar Ouane seçildi. ECOWAS'ın Ouane'nin göreve getirilmesi sonrası ekonomik yaptırımları kaldırması bekleniyor.

Öte yandan ECOWAS, CNSP'nin iktidarı sivillere iade etmesi için yoğun baskı yapmış, 18 aylık bir geçiş dönemini denetleyecek olan geçici devlet başkanının sivil olması konusunda ısrar etmişti. ECOWAS, istenilen koşulların yerine getirilmemesi halinde ekonomik yaptırımları arttırma ve ambargo uygulama tehdidinde bulunmuştu. - BAMAKO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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