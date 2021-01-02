Mali'de Fransız askerlerini hedef alan saldırıyı El Kaide'nin bir kolu üstlendi
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Mali'de Fransız askerlerini hedef alan saldırıyı El Kaide'nin bir kolu üstlendi

02.01.2021 21:45 | Son Güncelleme: 02.01.2021 21:48
Mali'de Fransız askerlerini hedef alan saldırıyı El Kaide'nin bir kolu üstlendi

Mali'de 3 Fransız askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı terör örgütü El Kaide'ye bağlı bir grup üstlendi.

Mali'de 3 Fransız askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı terör örgütü El Kaide'ye bağlı bir grup üstlendi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, El Kaide'nin propaganda platformu Al-Zallaqa'da, Fransız askerlerini hedef alan saldırının El Kaide'nin Sahel'de faaliyet gösteren GSIM isimli bir kolu tarafından düzenlendiği belirtildi.

Mali'nin Burkina Faso ve Nijer sınırında yer alan Hombori bölgesinde 28 Aralık'ta, Fransa'nın Barkhane operasyonunda görev yapan askerlerin aracına saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 3 asker yaşamını yitirmiş, olay Fransa'da şok etkisi yaratmıştı.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 asker görevlendirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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