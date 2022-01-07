Mali'de Fransız askerlerin çekildiği Timbuktu'ya Rus askeri yerleşti - Haberler
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Mali'de Fransız askerlerin çekildiği Timbuktu'ya Rus askeri yerleşti

Mali'de Fransız askerlerin çekildiği Timbuktu'ya Rus askeri yerleşti
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Mali'de, Fransız askerlerin 8 yıldır görev yaptığı Timbuktu şehrinden ayrılmasının ardından bölgeye Rusya askerlerinin geldiği belirtildi.

Mali'de, Fransız askerlerin 8 yıldır görev yaptığı Timbuktu şehrinden ayrılmasının ardından bölgeye Rusya askerlerinin geldiği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlerde, Rus askerlerin Malili askerlerin eğitimi için Timbuktu'da olduğu belirtildi.

Rus askeri eğitmenlerin, Rusya'dan alınan askeri teçhizatın kullanımı konusunda eğitim vereceği bilgisi paylaşıldı.

Batılı bazı ülkeler, 25 Aralık 2021'de yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Wagner Grubu'nun Mali'ye asker konuşlandırdığını iddia ederek, Mali'yi şiddetle kınamıştı. Diğer yandan Mali hükümeti, Rus paralı askerlerinin başkent Bamako'da konuşlandığı iddialarını yalanlamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2021'in sonuna kadar Mali'deki üsleri kapatacaklarını duyurmasının ardından, Fransız ordusu askerlerini çekerek askeri bölgelerin kontrolünü Mali ordusuna teslim etmeye başlamıştı.

Son olarak, Fransız ordusu 14 Aralık'ta Barkhane Operasyonu kapsamında 8 yıldır görev yaptığı Timbuktu şehrindeki askeri üssü Mali ordusuna devretmişti.

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AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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