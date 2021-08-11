Mali'de, Fildişi Sahili'nin eski milletvekillerinden muhalif siyasetçi Mohamed kaçırıldı

Mali'de, Fildişi Sahili'nin eski milletvekili ve belediye başkanlarından muhalif Sess Soukou Mohamed silahlı kişilerce kaçırıldı.

Mali'de, Fildişi Sahili'nin eski milletvekili ve belediye başkanlarından muhalif Sess Soukou Mohamed silahlı kişilerce kaçırıldı.

Fildişi Sahili'nin sürgündeki eski Başbakanı Guillaume Soro, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, partisi Dayanışma İçinde Halklar ve Nesiller (GPS) üyesi eski milletvekili ve Dabou kentinin eski belediye başkanı Mohamed'in, başkent Bamako'da gün ortasında silahlı ve maskeli kişilerce kaçırıldığını ifade etti.

Mohamed, 2019'da Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara ile Soro arasında yaşanan uçak krizi sonrasında ülkesini terk ederek Mali'ye yerleşmişti.

Ekim 2020'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminden önce ülkeye dönerek iktidarı devirmeye ve ayaklanma çıkarmaya çalışmakla suçlanan eski Başbakan Soro, 23 Haziran'da Fildişi Sahili'nde görülen davada ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Soro, 2019'dan bu yana Paris'te yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan