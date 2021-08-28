Mali'de ev hapsinde tutulan eski Başbakan Ouane ve Cumhurbaşkanı N'daw serbest kaldı
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Mali'de ev hapsinde tutulan eski Başbakan Ouane ve Cumhurbaşkanı N'daw serbest kaldı

Mali'de ev hapsinde tutulan eski Başbakan Ouane ve Cumhurbaşkanı N'daw serbest kaldı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Mali'de 24 Mayıs'taki askeri darbeden bu yana ev hapsinde tutulan eski Başbakan Moctar Ouane ve eski Cumhurbaşkanı Bah N'daw'ın serbest kaldığı duyuruldu.

Mali'de 24 Mayıs'taki askeri darbeden bu yana ev hapsinde tutulan eski Başbakan Moctar Ouane ve eski Cumhurbaşkanı Bah N'daw'ın serbest kaldığı duyuruldu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) tavsiye kararıyla, darbeden bu yana ev hapsinde olan eski Başbakan Ouane ve eski Cumhurbaşkanı N'daw'a uygulanan "özel gözetim önlemlerinin" kaldırıldığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) bağımsız insan hakları uzmanı Alioune Tine, Mali'de yaptığı incelemelerin ardından 6 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ouane ve N'daw'ın yakın zamanda serbest kalabileceğini söylemişti.

Ülkede 9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı N'daw ve Başbakan Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Ndaw ve Ouane, 27 Mayıs'a kadar bir önceki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Keita'nın da tutulduğu Kati kışlasında alıkonulmuş, akabinde ev hapsinde tutulmaya başlanmıştı.

Goita ise 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlık görevine de Choguel Maiga'yı getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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