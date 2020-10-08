Mali'de Eski Başbakan Cisse ve Eski Meclis Başkanı Timbine serbest bırakıldı
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Mali'de Eski Başbakan Cisse ve Eski Meclis Başkanı Timbine serbest bırakıldı

08.10.2020 14:46 | Son Güncelleme: 08.10.2020 14:51
Mali'de Eski Başbakan Cisse ve Eski Meclis Başkanı Timbine serbest bırakıldı

Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan darbenin ardından alıkonulan Eski Başbakan Boubou Cisse ve Eski Meclis Başkanı Moussa Timbine'nin de aralarından bulunduğu bazı isimler serbest bırakıldı.

Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan darbenin ardından alıkonulan Eski Başbakan Boubou Cisse ve Eski Meclis Başkanı Moussa Timbine'nin de aralarından bulunduğu bazı isimler serbest bırakıldı.

Mali Devlet Başkanı Yardımcısı Albay Assimi Goita yaptığı açıklamada, Mali'nin devrik lideri İbrahim Boubacar Keita hükümetinin Başbakanı Boubou Cisse ve darbe sırasında gözaltına alınan diğer yetkililer ve askeri personelin serbest bırakıldığını duyurdu. Goita, Cisse'nin yanı sıra Eski Meclis Başkanı Moussa Timbine ve 8 generalin de serbest bırakılanlar arasında bulunduğunu belirtti.

18 Ağustos'ta yapılan darbenin ardından geçiş hükümeti kurulmasına rağmen darbeyi yöneten Albay Goita, hükümette güvenlik ve savunma konularından sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevde bulunuyor. Yetkililerin serbest bırakılması, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) dahil olmak üzere uluslararası kurumların taleplerinden biriydi ve bu hafta geçiş hükümetinin kurulmasının ardından Mali'ye karşı ekonomik yaptırımlar da kaldırılmıştı. - BAMAKO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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