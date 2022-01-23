Mali'de ECOWAS yaptırımları protesto edildi

Mali ve birçok ülkede, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) yaptırımlarına karşı eylemler düzenlendi.

Mali ve birçok ülkede, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) yaptırımlarına karşı eylemler düzenlendi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başta başkent Bamako olmak üzere ülkenin birçok kentinde ve Mali diasporasının yaşadığı ülkelerde Malililer, ECOWAS yaptırımlarına karşı sokaklara döküldü.

Bamako'daki gösterilerde eylemciler, Fransa karşıtı sloganlar attı, cunta lideri ve Cumhurbaşkanı Assimi Goita'nın fotoğraflarını taşıdı.

Komşu ülke Gine'de de Mali'ye destek gösterisi düzenlenirken, Burkina Faso'nın başkenti Vagadugu'da aynı amaçla toplanan eylemcilere polis müdahale etti.

Mali diasporası, başta Fransa ve ABD olmak üzere birçok ülkede de sokağa çıktı.

ECOWAS'ın 9 Ocak'ta aldığı yaptırım kararının ardından 14 Ocak'ta başta Mali olmak üzere birçok ülkede protestolar düzenlenmişti.

ECOWAS yaptırımları

Mali'de 24 Mayıs 2021'de darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, 2 Ocak'ta, demokratik seçimleri 5 yıl erteleme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Cuntanın seçimleri 5 yıl erteleme kararının ardından düzenlenen ECOWAS zirvesinde, ECOWAS ülkelerinin Bamako büyükelçilerini geri çağırması, Mali'nin Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki (BCEAO) varlıklarının dondurulması, ekonomik yardımların durdurulması, temel ihtiyaç maddeleri ve tıbbi malzemeler haricinde Mali ile her türlü ticari ilişkinin askıya alınması ve ECOWAS ülkelerinin Mali'ye sınırlarını kapatması kararı alınmıştı.