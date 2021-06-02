Mali'de darbe sonrası yeni başbakan belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mali'de darbe sonrası yeni başbakan belli oldu

Mali'de darbe sonrası yeni başbakan belli oldu
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Mali'de 24 Mayıs'taki askeri darbenin arkasındaki isim olan ve kendini cumhurbaşkanı ilan eden Assimi Goita, Başbakanlık görevine Choguel Maiga'yı getirdi.

Mali'de 24 Mayıs'taki askeri darbenin arkasındaki isim olan ve kendini cumhurbaşkanı ilan eden Assimi Goita, Başbakanlık görevine Choguel Maiga'yı getirdi.

Mali resmi haber ajansı Amap'ın haberinde, muhalefet platformu M5-RFP bünyesinde yer alan Choguel Maiga'nın Goita tarafından Başbakan olarak atandığı duyuruldu.

Maiga'nın başbakanlık görevine getirileceği iddiası, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Gana'da 30 Mayıs'ta düzenlediği olağanüstü zirve sonrasında ortaya atılmıştı.

Darbe sonrası toplanan ECOWAS ülkelerinin liderleri, Mali'nin topluluğa üyeliğini askıya almış ve acil şekilde sivil bir başbakan atanmasını talep etmişti.

Yenilik için Yurtsever Hareket isimli partinin kurucusu olan 63 yaşındaki Maiga, 2002'den 2007'ye kadar Endüstri ve Ticaret Bakanlığı, 2015'ten 2016'ya kadar da Dijital Ekonomi ve İletişim Bakanlığı görevinde bulundu.

Maiga, 18 Ağustos 2020'deki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası için eylemler yapan M5-RFP isimli muhalefet platformunun öne çıkan isimleri arasında yer alıyordu.

Geçen yılki darbenin de arkasındaki isim olan ve sivil geçiş sürecinde de Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinde bulunan albay Goita, 24 Mayıs'ta yapılan kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, akabinde kendisini Cumhurbaşkanı ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Son dakika haberleri... İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu
Son dakika haberleri... İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu
Sri Lanka'da günlerdir yanan konteyner gemisi batıyor
Sri Lanka'da günlerdir yanan konteyner gemisi batıyor
Son dakika haberleri | İsrail Meclisi, Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti.
Son dakika haberleri | İsrail Meclisi, Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Mustafa Şentop Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Evgar Hülya Avşar Burak Sergen
Spor Ali Koç Enes Ünal Ozan Tufan Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mali'de darbe sonrası yeni başbakan belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 14:24:43. #1.14#

title