Mali'de darbe sonrası arabuluculuk çabaları Mali'de salı günü gerçekleşen darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) bir heyet arabuluculuk faaliyetleri için başkent Bamako'da temaslarda bulundu.

Mali'de salı günü gerçekleşen darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) bir heyet arabuluculuk faaliyetleri için başkent Bamako'da temaslarda bulundu.

Eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan önderliğindeki heyet, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) yetkilileri ile bir otelde bir araya geldi.

Heyet daha sonra Savunma Bakanlığında, askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Hareketi (CNSP) lideri Assimi Goita ve beraberindekilerle görüştü.

Kaynak: AA