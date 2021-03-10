Mali'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri Mart 2022'de düzenlenecek
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Mali'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri Mart 2022'de düzenlenecek

10.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:21
Mali'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri Mart 2022'de düzenlenecek

Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan askeri darbenin ardından cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin Mart 2022'de gerçekleştirilmesine karar verildi.

Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan askeri darbenin ardından cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin Mart 2022'de gerçekleştirilmesine karar verildi.

Togo'nın başkenti Lome'de, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde toplanan gruplar, Mali'deki geçiş sürecine ilişkin yol haritasını görüştü.

Mali Dışişleri Bakanı Zeini Moulaye, görüşmelerin sonunda yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin Mart 2022'de düzenleneceğini duyurdu.

Geçiş sürecine ilişkin bir diğer toplantının haziranda Mali'de yapılacağı kaydedildi.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati Garnizonunda 18 Ağustos'ta ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerlerce alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından sonra 25 Eylül'de geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı N'Daw ve yardımcısı, cunta lideri Assimi Goita yemin ederek göreve başlamıştı.

Geçiş süreci hükümetinin Başbakanı Moctar Ouane olurken, Savunma, Ulusal Uzlaşma, Bölgesel Yönetim ve Güvenlik Bakanlığına askerler getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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