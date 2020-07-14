Mali'de Cumhurbaşkanı Keita'nın oğlu meclisteki stratejik görevinden istifa etti Mali'de istifası talebiyle protestolar düzenlenen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın oğlu Karim Keita, meclisteki stratejik görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Mali'de istifası talebiyle protestolar düzenlenen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın oğlu Karim Keita, meclisteki stratejik görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Keita, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki krize çözüm bulmak isteyen taraflar arasındaki diyaloğun önünde engel olmamak için mecliste yürüttüğü Savunma, Güvenlik ve Sivillerin Korunması Komisyonu Başkanlığını bıraktığını belirtti.

Mali'nin kendisi için her şeyden önemli olduğunu, bundan sonra görevine normal bir milletvekili olarak devam edeceğini ifade eden Keita, cuma gününden bu yana süren protestolarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karim Keita ayrıca 25 Mart'ta seçim kampanyası için gittiği Gao bölgesinde kaçırılan ana muhalefet partisi Cumhuriyet ve Demokrasi Birliği (URD) Başkanı Soumalia Cisse'nin de bir an önce bulunarak ailesine ve sevdiklerine kavuşması için dua ettiğini aktardı.

Keita'nın profil resmi olarak Soumalia Cisse'nin fotoğrafını kullanması dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yurt dışında tatil yaparken çekildiği fotoğraflar protestocular tarafından kullanılmış, ülkesi zor durumdayken eğlenmekle suçlanan Keita'nın istifa etmesi istenmişti.

Karim Keita, milletvekilliği görevini sürdürecek.

Muhafet Cumhurbaşkanı Keita'nın istifasını istiyor

Anayasa Mahkemesi genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması, ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

Dicko'nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla Keita'nın istifasını talep eden protesto gösterisi düzenlemişti.

Platform tarafından daha sonra yapılan açıklamada, Keita'nın istifası diyalog için ön şart olmaktan çıkarılmış, Anayasa Mahkemesi ile mart-nisan aylarındaki genel seçim sonuçlarıyla oluşan parlamentonun feshedilmesi, başbakanın platform tarafından tayin edileceği bir geçiş hükümeti kurulması, sonrasında da genel seçimlerin yenilenmesi istenmişti.

Keita'nın 8 Temmuz'da parlamentoyu feshetmeyeceğini duyurması üzerine M5 platformu, gösteri ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Cuma günü düzenlenen protestolarda göstericiler meclis, ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmıştı.

Cumhurbaşkanı Keita, cumartesi gecesi Anayasa Mahkemesini feshettiğini duyurmuştu.

Cuma gününden bu yana protestolarda 11 kişi yaşamını yitirirken 124 kişi yaralandı.

Kaynak: AA