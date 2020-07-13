Mali'de Cumhurbaşkanı Keita karşıtı gösteriler sürüyor
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Mali'de Cumhurbaşkanı Keita karşıtı gösteriler sürüyor

Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası talebiyle cuma günü düzenlenen gösteriler sürüyor.

Mali'de Cumhurbaşkanı Keita karşıtı gösteriler sürüyor
13.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:10

Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası talebiyle cuma günü düzenlenen gösteriler sürüyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, cuma günü 5 Haziran Hareketi-Vatansever Güçlerin Mitingi (M5 RFP) platformunun çağrısıyla bir araya gelen on binlerce kişinin katılımıyla yapılan protesto gösterileri, hafta sonu ve bugün de devam etti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, polis ve protestocular arasındaki çatışmalarda 11 kişi öldü, 124 kişi yaralandı.

Diğer yandan ABD merkezli The Brookings Enistitüsünce desteklenen The Cost of Shutdown Tool (COST) verilerinin yer aldığı NetBlocks.org'da yayınlanan araştırmaya göre, ülkede internet erişimi, cumartesi öğleden sonra yavaşlatılırken Twitter, Facebook ve WhatsApp gibi platformlara da erişim engellendi.

İmam Dicko'dan "protestolara sakince devam" çağrısı

M5-RFP platformunun liderlerinden eski Yüksek İslam Konseyi Başkanı İmam Mahmoud Dicko, Malililerden, protestolara şiddete başvurmadan, sakince devam etmeleri çağrısında bulundu.

Mali'deki Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Misyonu temsilcilerince yayımlanan ortak açıklamada, Bamako yönetimden, protestolar sırasında gözaltına alınan muhalif liderlerin serbest bırakılması istendi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin gösterileri bastırmak için orantısız güç kullanması kınanarak taraflara sakin olma, diyalog, müzakere ve barışçıl yollara başvurma çağrısı yapıldı.

Muhafet, Keita'nın istifasını istiyor

Anayasa Mahkemesi genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması, ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

Dicko'nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla Keita'nın istifasını talep eden protesto gösterisi düzenlemişti.

Platform tarafından daha sonra yapılan açıklamada, Keita'nın istifası diyalog için ön şart olmaktan çıkarılmış, Anayasa Mahkemesi ile mart-nisan aylarındaki genel seçim sonuçlarıyla oluşan parlamentonun feshedilmesi, başbakanın platform tarafından tayin edileceği bir geçiş hükümeti kurulması, sonrasında da genel seçimlerin yenilenmesi istenmişti.

Keita'nın 8 Temmuz'da parlamentoyu feshetmeyeceğini duyurması üzerine M5 platformu, gösteri ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Cuma günü düzenlenen protestolarda göstericiler meclis, ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmıştı.

Cumhurbaşkanı Keita, cumartesi gecesi Anayasa Mahkemesini feshettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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