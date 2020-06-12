Mali'de Cumhurbaşkanı Keita, Başbakan Cisse'den vazgeçmedi
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Mali'de Cumhurbaşkanı Keita, Başbakan Cisse'den vazgeçmedi

Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, genel seçimlerin ardından dün istifasını sunan Başbakan Boubou Cisse'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Mali'de Cumhurbaşkanı Keita, Başbakan Cisse'den vazgeçmedi
12.06.2020 21:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:10

Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, genel seçimlerin ardından dün istifasını sunan Başbakan Boubou Cisse'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Geçen hafta istifası talebiyle geniş katılımlı bir protestoyla karşı karşıya kalan Keita, mart ve nisan ayında düzenlenen iki turlu genel seçimlerin ardından dün istifasını sunan Başbakan Cisse'den yeni hükümeti de kurmasını istedi.

Cisse'nin görevine yeniden atanması, siyasi krizle karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanı'nın "Başbakanı'nı feda etmediği" şeklinde yorumlandı.

Seçimlerden Keita'nın partisi birinci olarak çıkmıştı.

Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı Dicko, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün çağrısıyla geçen hafta cuma günü bir araya gelen yüz binlerce kişi, Ağustos 2018'de ikinci defa seçilen Keita'nın istifasını talep etmişti.

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Keita'yı 2012'den bu yana güvenlik kriziyle mücadele eden Mali'yi kötü yönetmekle ve bölünme tehlikesine sokmakla suçluyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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