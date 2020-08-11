Mali'de cumhurbaşkanı karşıtları yeniden sokağa indi Bir süredir siyasi krizle mücadele eden Mali'de, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita karşıtları protesto gösterisi düzenledi.

Bir süredir siyasi krizle mücadele eden Mali'de, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita karşıtları protesto gösterisi düzenledi.

Çok sayıda muhalif siyasi parti ve sivil toplum örgütünün başını çektiği M5 RFP platformunun liderlerinden İmam Mahmoud Dicko'nun çağrısıyla başta başkent Bamako olmak üzere ülkenin birçok kentinde cumhurbaşkanı karşıtları sokağa indi.

Kalabalık grup, ellerinde "Mali için değişim istiyoruz" ve "Cumhurbaşkanı artık git" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Öte yandan, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) adına ara buluculuk görevi üstlenen eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan da gösterilerin durması çağrısı yaptı.

Jonathan, Anayasa Mahkemesine atanan 9 üyenin yemin törenine katılmak için bulunduğu Bamako'da basın toplantısı düzenledi.

Gösterilerin krizi çözmeyeceğinin altını çizen Goodluck Jonathan, aksine insanların hayatını tehlikeye atabileceğini söyledi.

Jonathan, Malilileri diyalog çerçevesinde kalmaya da davet etti.

Mali'deki siyasi kriz

Ülkede mayıs ayından bu yana Cumhurbaşkanı Keita'nın istifası için gösteriler düzenleniyor.

Keita karşıtı gösterileri, Anayasa Mahkemesinin mart-nisan aylarında düzenlenen 2 turlu genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken, geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması tetiklemişti.

Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Dicko'nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı protesto gösterisi düzenlemişti.

M5 RFP platformu, İbrahim Boubacar Keita'nın istifa etmeyeceğini duyurması üzerine gösteri ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Göstericiler 10 Temmuz'da başlayan protestolarda ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmış, çıkan olaylarda 11 kişi yaşamını yitirmiş, en az 124 kişi yaralanmıştı. Keita, tansiyonu düşürmek için Anayasa Mahkemesini feshetmişti.

ECOWAS acil toplandı

ECOWAS üyesi ülkelerin liderleri, Mali'de siyasi krize çözüm bulmak için 28 Temmuz'da acil toplanmıştı.

Toplantıda, Meclis Başkanı da dahil tartışmalı 31 milletvekilinin derhal istifa etmesi, Anayasa Mahkemesinin hızlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği kararı alınmıştı.

Bu karar üzerine 8 Ağustos'da Cumhurbaşkanı Keita'nın imzaladığı kararnameyle Anayasa Mahkemesine 9 üye atanmıştı.

Kaynak: AA