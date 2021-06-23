Mali'de cenazeye giden aralarında bir başrahibin bulunduğu 5 kişinin kaçırıldığı öne sürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mali'de cenazeye giden aralarında bir başrahibin bulunduğu 5 kişinin kaçırıldığı öne sürüldü

Mali'de cenazeye giden aralarında bir başrahibin bulunduğu 5 kişinin kaçırıldığı öne sürüldü
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Mali'nin Mopti bölgesinde aralarında bir din adamının da bulunduğu Malili 5 kişinin, silahlı kişilerce kaçırıldığı duyuruldu.

Mali'nin Mopti bölgesinde aralarında bir din adamının da bulunduğu Malili 5 kişinin, silahlı kişilerce kaçırıldığı duyuruldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Oscar Thera isimli rahibin 22 Haziran'da yapılması planlanan cenazesine gitmek üzere yola çıkan 5 kişilik gruptan 21 Haziran'dan bu yana haber alınamıyor.

Aralarında bir başrahibin de bulunduğu bölge sakinlerinden oluşan 5 kişilik grubun, Mopti bölgesindeki Segue köyü yakınlarında silahlı kişilerce kaçırıldığı öne sürülüyor.

Çoğunluğu Müslüman olan Mali'de nüfusun sadece yüzde 4'ünü Hristiyanlar oluşturuyor.

Fransız gazeteci Olivier Dubois nisan ayında ülkenin güneyinde El Kaide'ye bağlı gruplar tarafından kaçırılmıştı. Aynı bölgede kaçırılan Kolombiyalı rahibe Gloria Cecilia Narvae'den de 2017'den bu yana haber alınamıyor.

Ülkenin iç kesimlerinde yer alan Mopti, 2012'den bu yana sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Burak Elmas Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mali'de cenazeye giden aralarında bir başrahibin bulunduğu 5 kişinin kaçırıldığı öne sürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 01:30:41. #1.15#

title