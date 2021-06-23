Mali'de cenazeye giden aralarında bir başrahibin bulunduğu 5 kişinin kaçırıldığı öne sürüldü

Mali'nin Mopti bölgesinde aralarında bir din adamının da bulunduğu Malili 5 kişinin, silahlı kişilerce kaçırıldığı duyuruldu.

Mali'nin Mopti bölgesinde aralarında bir din adamının da bulunduğu Malili 5 kişinin, silahlı kişilerce kaçırıldığı duyuruldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Oscar Thera isimli rahibin 22 Haziran'da yapılması planlanan cenazesine gitmek üzere yola çıkan 5 kişilik gruptan 21 Haziran'dan bu yana haber alınamıyor.

Aralarında bir başrahibin de bulunduğu bölge sakinlerinden oluşan 5 kişilik grubun, Mopti bölgesindeki Segue köyü yakınlarında silahlı kişilerce kaçırıldığı öne sürülüyor.

Çoğunluğu Müslüman olan Mali'de nüfusun sadece yüzde 4'ünü Hristiyanlar oluşturuyor.

Fransız gazeteci Olivier Dubois nisan ayında ülkenin güneyinde El Kaide'ye bağlı gruplar tarafından kaçırılmıştı. Aynı bölgede kaçırılan Kolombiyalı rahibe Gloria Cecilia Narvae'den de 2017'den bu yana haber alınamıyor.

Ülkenin iç kesimlerinde yer alan Mopti, 2012'den bu yana sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan