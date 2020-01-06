Mali'de bombalı saldırıda 5 asker öldü

06.01.2020 19:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:24

Mali'de askeri konvoya düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Hükümet Sözcüsü Yaya Sangare, ülkenin orta kesimindeki Alatona bölgesinde seyir halindeki bir konvoya bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırının el yapımı bombayla gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Sangare, bölgede operasyon başlatıldığını kaydetti.

Ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırıları meydana geliyor.

Kaynak: AA