Mali'de bombalı saldırıda 5 asker öldü
Mali'de askeri konvoya düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.
Mali'de askeri konvoya düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.
Hükümet Sözcüsü Yaya Sangare, ülkenin orta kesimindeki Alatona bölgesinde seyir halindeki bir konvoya bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırının el yapımı bombayla gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Sangare, bölgede operasyon başlatıldığını kaydetti.
Ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırıları meydana geliyor.