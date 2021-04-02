Mali'de BM üssüne saldırı: 4 ölü
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Mali'de BM üssüne saldırı: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mali'de BM üssüne saldırı: 4 ölü

Birleşmiş Milletler (BM), Mali'nin kuzeyindeki Aguelhok askeri üssüne düzenlenen saldırıda, BM Barış Güçleri'nden 4 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Mali'nin kuzeyindeki Aguelhok askeri üssüne düzenlenen saldırıda, BM Barış Güçleri'nden 4 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.

Mali'de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Güçleri'ne terör saldırısı düzenlendi. BM tarafından yapılan açıklamada, Mali'nin kuzeyinde yer alan Aguelhok askeri üssüne teröristler tarafından ağır silahlarla düzenlenen saldırıda, BM Barış Güçleri'nden 4 askerin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada yaralı sayısına değinmeyen BM yetkilileri, "Olaya ilişkin ilk verilere göre, 4 Barış Gücü askeri hayatını kaybetti ve yaralılar var. Yaralıların tahliyesi için olay yerine helikopterler sevk edildi" ifadelerini kullandı. BM yetkilileri, saldırıda teröristlerin de ağır kayıplar verdiğini bildirdi.

Saldırıyı kimin düzenlediğine ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, saldırının düzenlendiği bölge El Kaide ve DEAŞ militanlarının etkinliği ile biliniyor.

Öte yandan Fransa 2014 yılında, bölgede "Barkhane" terörle mücadele operasyonu düzenlemişti. BM ise Burkina Faso, Moritanya, Mali, Nijer ve Çad'ın desteği ile bölgede göreve başlamıştı. BM'nin Mali görevinde 13 binden fazla asker görev alırken, BM'nin Barış Güçleri'nin ülkede konuşlandırılmasından bu yana yaklaşık 230 kişi hayatını kaybetti.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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