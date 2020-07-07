Mali'de BM-Fransa ortak askeri kampına obüs saldırısı
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Mali'de BM-Fransa ortak askeri kampına obüs saldırısı

Mali'nin kuzeydoğusundaki Kidal bölgesinde, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) ve Fransız Barkhane güçlerinin bulunduğu askeri kampa obüslerle saldırı düzenlendi.

Mali'de BM-Fransa ortak askeri kampına obüs saldırısı
07.07.2020 18:49 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:51

Mali'nin kuzeydoğusundaki Kidal bölgesinde, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) ve Fransız Barkhane güçlerinin bulunduğu askeri kampa obüslerle saldırı düzenlendi.

Afrika basınındaki haberlere göre, Cezayir sınırı yakınlarındaki Tessalit kampı 16 obüs atışının hedefi oldu. Obüs mermileri kampın yakınlarına düşerken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Diğer yandan MINUSMA'ya ait bir aracın mayına çarpması sonucu 1'i ağır 3 barış gücü askeri yaralandı.

Tessalit kampına ocakta düzenlenen havan saldırısında 18 asker ve 2 sivil yaralanmıştı.

Başkent Bamako'nun 1500 kilometre kuzeydoğusundaki kampta, MINUSMA ve Fransız Barkhane askerlerinin yanı sıra Malili askerler de bulunuyor.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve BM öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şimdiye kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Kaynak: AA

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