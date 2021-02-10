Mali'de BM binasına saldırı: 20 yaralı

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) misyonuna ait bir binaya düzenlenen saldırıda 20 BM barış gücü askerinin yaralandığı duyuruldu.

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) misyonuna ait bir binaya saldırı düzenlendi. Saldırı, Mali'nin merkezindeki Mopti bölgesinde bulunan Douentza kasabasındaki BM binasına düzenlendi. Mali'de Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) sözcüsü Olive Salgado, saldırıda 20 BM barış gücü askerinin yaralandığını belirtti. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Salgado, "MINUSMA şefi saldırıyı şiddetle kınadı ve yaralıların tedavisi için tüm önlemlerin alınmasını emretti" dedi. Birleşmiş Milletler'in Mali'de 2013 yılından bu yana 14 binden fazla barış gücü bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı