Mali'de Birleşmiş Milletler konvoyuna bombalı saldırı: 1 - Haberler
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Mali'de Birleşmiş Milletler konvoyuna bombalı saldırı: 1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Mali'de Birleşmiş Milletler konvoyuna bombalı saldırı: 1

Mali'de görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) Entegre İstikrar Misyonu (Minusma) dün yaptığı açıklamada, Kidal bölgesinde BM konvoyuna bombalı saldırı yapıldığını belirtti.

Mali'de görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) Entegre İstikrar Misyonu (Minusma) dün yaptığı açıklamada, Kidal bölgesinde BM konvoyuna Bombalı Saldırı yapıldığını belirtti. Açıklamada, saldırı kınanırken bir Mısırlı barış gücü çalışanının öldüğü ve 4 kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

BM Genel Sekreterliği adına dün yapılan açıklamada, Mali'nin Kidal bölgesi Tessalit köyü yakınlarındaki BM konvoyuna el yapımı bombayla saldırıldığı ve konvoyda bulunan bir Mısırlı barış gücü çalışanının hayatını kaybettiği ifade edildi. BM Genel Sekreterliği, 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin ağır yaralandığı saldırıyı kınarken "Genel Sekreter, kurbanın ailesine ayrıca Mısır Hükümeti ve halkına derin taziyelerini iletir. Yaralılara acil şifalar diliyor. Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler barış güçlerini hedef alan saldırıların uluslararası hukuka göre savaş suçları oluşturabileceğini hatırlatır. (Genel Sekreter) Malili yetkilileri, bu saldırıların faillerinin bir an önce adalete teslim edilebilmesi adına kimliklerinin tespit edilmesi için hiçbir çabadan kaçınmamaya çağırıyor" açıklaması yapıldı.

BM Genel Sekreter Özel Temsilcisi ve (MINUSMA) Başkanı El-Ghassim WANE ise saldırıyı kınayarak "Bu olay, barış güçlerimizin üzerinde asılı duran kalıcı tehlikenin ve Mali'de barış için yapılan fedakarlıkların üzücü bir hatırlatıcısıdır" dedi.


Mali'de Birleşmiş Milletler konvoyuna bombalı saldırı: 1

Mali'de Birleşmiş Milletler konvoyuna bombalı saldırı: 1

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Haber: Mali'de Birleşmiş Milletler konvoyuna bombalı saldırı: 1 - Haberler
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