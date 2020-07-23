Mali'de bir Fransız askeri öldü
Mali'de Barkhane Operasyonu çerçevesinde görev yapan bir Fransız asker yaşamını yitirdi.
23.07.2020 22:07 | Son Güncelleme: 23.07.2020 22:10
Mali'de Barkhane Operasyonu çerçevesinde görev yapan bir Fransız asker yaşamını yitirdi.
Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mali'de silahlı terörist grupla mücadele sırasında bir Fransız askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da olayda 2 Fransız askerin yaralandığı belirtildi.
Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 asker görevlendirmişti.
Kaynak: AA