Mali'de Batılı ülkelerin üslerinin protesto edildiği kentte sokağa çıkma yasağı

15.10.2019 05:08

Mali'de Batılı güçlerin askeri üslerinin protesto edildiği Mopti bölgesindeki Savare kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bölge yönetimi güvenlik nedeniyle Savare kentinde bir hafta boyunca saat 18.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Mopti Valisi Abdoulaye Cisse, Savare halkına titizlikle yasağa uymaları çağrısında bulunarak, söz konusu saatlerde kentte trafik akışının da duracağını belirtti.

Yasağa ilişkin karar, cumartesi günü Batılı güçlerin ülkedeki askeri varlığını protesto etmek için Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) önünde toplanan binlerce kişinin, MINUSMA'ya ait malzeme dolu konteynerlere zarar vermesinden sonra alındı.

- Afrikalıların Batılı askeri üs tepkisi

Mali'de binlerce kişi, başta Fransız ve BM askeri varlığının istikrarsızlığa neden olduğu ve terörist saldırılara yol açtığı gerekçesiyle perşembe ve cumartesi günü Savare kentinde gösteriler düzenlemişti. Göstericiler, yabancı güçlerin ülkeden ayrılmasını ve Fransa ile yapılan savunma anlaşmasının gözden geçirilmesini talep etmişti.

Mali'den sonra dün de Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da çok sayıda sivil toplum kuruluşu, kıtadaki yabancı askeri üslerin varlığını kınamak için gösteri düzenlemiş, Batılı ülkelerin Afrika'daki askeri varlığının sadece "eski sömürge güçlerinin egemenliğini artırdığı ve doğal kaynakların yağmalanmasına zemin hazırladığı" gerekçesiyle yabancı güçlerin kıtadan, özellikle Burkina Faso'dan ayrılmasını istemişti.

Afrika'nın birçok ülkesinde, başta ABD ve Fransa olmak üzere çok sayıda Batılı devletin askeri üssü bulunuyor.

Kaynak: AA