Mali'de askeri cunta sivil yönetime geçiş için görüşmelere başlıyor
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Mali'de askeri cunta sivil yönetime geçiş için görüşmelere başlıyor

Mali'de askeri cunta, sivil yönetime geçiş için görüşmelere bugün başlıyor.

Mali'de askeri cunta sivil yönetime geçiş için görüşmelere başlıyor
05.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:30

Mali'de askeri cunta, sivil yönetime geçiş için görüşmelere bugün başlıyor.

Batı Afrika ülkesi ve 18 Ağustos'ta darbe girişiminin yaşandığı Mali'de iktidara el koyan askeri cunta, sivil yönetime geçiş için görüşmelerin bugün başlayacağını açıkladı. Başkent Bamako'da bugün başlayacak ve yarına kadar sürecek görüşmeler, askeri hükümet lideri Albay Assimi Goita ile ülkenin siyasi partileri, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve medya temsilcileri arasında yapılacak. Mali Halkın Kurtuluşu Ulusal Komitesi (CNSP) Sözcüsüne göre, Mali diaspora üyeleri de görüşmelerde söz sahibi olacak. Bamako'daki görüşmelerin yanı sıra yerel valiler de benzer görüşmeler yapacak.

Bugün yapılması planlanan görüşmelerin geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Ancak, askeri yetkililer ile 5 Haziran Hareketi üyeleri arasında yaşanan tartışma sonucu görüşmeler son dakikada iptal edilmişti.

Öte yandan, Mali'de darbe girişimin ardından yönetime el koyan askeri cunta, iktidarda 3 yıl boyunca askeri bir hükümetin olmasını önermişti. Ancak, Mali'deki 5 Haziran Hareketi geçiş sürecinin 18-24 aylık süreyi kapsamasında ısrarcı olmuştu. Daha sonra askeri cunta sivil yönetime geçiş sürecini 3 yıldan 2 yıla indirmişti.

Mali'de, 18 Ağustos tarihinde başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonunda silah sesleri duyulmuş. Olay ardından ülkenin Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita askerler tarafından alıkonmuştu. Kati garnizonuna götürülen Keita, devlet televizyonundan kısa bir konuşma yaparak istifasını açıklamıştı. - BAMAKO

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Kaynak: İHA

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