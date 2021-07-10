Mali'de araçları mayına çarpan 7 barış gücü askeri yaralandı
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Mali'de araçları mayına çarpan 7 barış gücü askeri yaralandı

Mali'de araçları mayına çarpan 7 barış gücü askeri yaralandı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Mali'nin Mopti bölgesinde meydana gelen patlamada, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nda (MINUSMA) görevli 7 asker yaralandı.

Mali'nin Mopti bölgesinde meydana gelen patlamada, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nda (MINUSMA) görevli 7 asker yaralandı.

MINUSMA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mopti'de devriye gezen MINUSMA askerlerinin aracının mayına çarptığı kaydedildi.

Olayda 7 askerin yaralandığı belirtilirken, BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi El-Ghassim Wane de saldırıyı şiddetle kınadı.

Senegal Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada da yaralanan 7 askerden 4'ünün Senegalli olduğu bildirildi.

Bu, son 10 günde MINUSMA'yı hedef alan 3'üncü saldırı oldu. Dün ülkenin kuzeyindeki Kidal bölgesinde, BM askerlerinin aracı yola döşenen patlayıcıya çarpmış ve 3 asker yaralanmıştı.

MINUSMA'nın lojistik konvoyu da 30 Haziran'da Gao ile Tessalit arasındaki bir mevkide silahlı kişilerce saldırıya uğramış ve misyonda görevli bir sivil yaşamını yitirmişti.

MINUSMA'nın görev süresi 30 Haziran'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 1 yıl daha uzatılmıştı.

Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te BMGK kararıyla kurulan MINUSMA'da 13 bin 289 asker ve 1920 polis görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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