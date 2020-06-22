Mali'de Anayasa Mahkemesinin 4 üyesi istifa etti
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Mali'de Anayasa Mahkemesinin 4 üyesi istifa etti

Siyasi krizin hüküm sürdüğü Mali'de, Anayasa Mahkemesinin 8 üyesinden 4'ü istifa etti.

Mali'de Anayasa Mahkemesinin 4 üyesi istifa etti
22.06.2020 03:21 | Son Güncelleme: 22.06.2020 03:21

Siyasi krizin hüküm sürdüğü Mali'de, Anayasa Mahkemesinin 8 üyesinden 4'ü istifa etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, 30 Nisan'da genel seçimin kesin sonuçlarını açıklamasının ardından tartışmalara konu olan Anayasa Mahkemesinin yargıçlardan Mamadou Boire, M'Pere Diarra, Fatoumata Diallo ve Zoumana Moussa Cisse, istifalarını sunarak görevi bıraktı.

Mahkemenin açıkladığı kesin sonuçlar, Bölgesel Yönetim Bakanlığının 24 Nisan'da açıkladığı geçici sonuçlardan farklıydı. Kesin sonuçların iktidar partisinin lehine açıklanması, ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

Kesin sonuçlara göre iktidardaki Mali Birlik Partisi parlamentodaki 147 sandalyeden 51'ini kazanırken, geçici sonuçlarda bu sayı 43 olarak açıklanmıştı.

Diğer yandan, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifa etmesi talebiyle 2 hafta arayla geniş katılımlı protestolar düzenleyen muhalefet platformu, cuma günkü gösteride genel seçim sonuçlarını kabul etmediğini bildirmiş ve Anayasa Mahkemesinin feshedilmesini istemişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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