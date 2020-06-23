Mali'de Anayasa Mahkemesinde istifa dalgası büyüyor
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Mali'de Anayasa Mahkemesinde istifa dalgası büyüyor

Cumhurbaşkanı İbrahim Ebubekir Keita'nın istifasının istendiği ve siyasi krizin hüküm sürdüğü Mali'de, bir yandan da Anayasa Mahkemesinin üyeleri istifa etmeye devam ediyor.

Mali'de Anayasa Mahkemesinde istifa dalgası büyüyor
23.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:40

Cumhurbaşkanı İbrahim Ebubekir Keita'nın istifasının istendiği ve siyasi krizin hüküm sürdüğü Mali'de, bir yandan da Anayasa Mahkemesinin üyeleri istifa etmeye devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, 30 Nisan'da genel seçimin kesin sonuçlarının açıklamasının ardından tartışmalara konu olan Anayasa Mahkemesinin yargıçlardan 4'ünün istifasından sonra 2 kişi daha görevlerini bıraktı.

Baya Berthe ve Bamassa Sissoko, istifalarını sunarken gerekçelerini açıklamadı.

Mahkeme üyelerinden Modibo Touty Guindo'nun 4 Haziran'da emekliye ayrılması, ardından 6 üyenin daha istifasıyla, Anayasa Mahkemesinde Başkan Manassa Danioko ve yargıç Seydou Nourou Keita görevini sürdürüyor.

Diğer yandan Mali hükümeti, yerlerine yenileri atanmadan mahkeme üyelerinin görevlerini bırakamayacağını belirtiyor.

Anayasa Mahkemesinin yeni üyeleri Cumhurbaşkanı Keita, Ulusal Meclis ve Hakimler Yüksek Kurulu tarafından atanacak.

Mahkemenin açıkladığı kesin sonuçlar, Bölgesel Yönetim Bakanlığının 24 Nisan'da açıkladığı geçici sonuçlardan farklıydı. Kesin sonuçların iktidar partisinin lehine açıklanması, ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

Kesin sonuçlara göre iktidardaki Mali Birlik Partisi parlamentodaki 147 sandalyeden 51'ini kazanırken, geçici sonuçlarda bu sayı 43 olarak açıklanmıştı.

Diğer yandan, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifa etmesi talebiyle 2 hafta arayla geniş katılımlı protestolar düzenleyen muhalefet platformu, cuma günkü gösteride genel seçim sonuçlarını kabul etmediğini bildirmiş ve Anayasa Mahkemesinin feshedilmesini istemişti.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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