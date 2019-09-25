Mali'de akaryakıt tankeri patladı: 5 ölü, 15 yaralı

Mali'de akaryakıt tankeri patladı: 5 ölü, 15 yaralı

Mali'de devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

25.09.2019 05:40
Mali'de akaryakıt tankeri patladı: 5 ölü, 15 yaralı

Mali'de devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Bamako'da çevredekilerin devrilen akaryakıt tankerini kaldırmaya çalıştığı sırada tanker alev alarak patladı.

Patlamada 5 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etmesiyle alevlerin yakındaki iş yerlerine sıçraması önlendi.

Yaralılar başkentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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