Mali'de 51 sivilin öldürüldüğü terör saldırıları 386 haneyi yerinden etti
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Mali'de 51 sivilin öldürüldüğü terör saldırıları 386 haneyi yerinden etti

Mali'de 51 sivilin öldürüldüğü terör saldırıları 386 haneyi yerinden etti
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Mali'nin kuzeyindeki 4 köye düzenlenen ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırıları sonrası 386 hanenin sakinleri ilçeyi terk etti.

Mali'nin kuzeyindeki 4 köye düzenlenen ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırıları sonrası 386 hanenin sakinleri ilçeyi terk etti.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Ansongo bölgesindeki Ouatagouna ilçesinde 4 köyü hedef alan saldılar sonrası, 386 hanenin sakinlerinin komşu ilçelere kaçtığı, birçok ailenin de Nijer'e sığındığı belirtildi.

Ouatagouna'da bulunan 4 köy, silahlı terörist gruplar tarafından 9 Ağustos gecesi hedef alınmıştı. Toplamda 51 sivil yaşamını yitirmiş, olayın ardından 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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