Mali'de 4 insanı yardım görevlisi kaçırıldı
25.02.2021 08:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:51
Mali'de, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünden 4 kişinin kaçırıldığı öğrenildi.
Mali'de, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünden 4 kişinin kaçırıldığı öğrenildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Mopti bölgesinde bir kliniğin kurulumunda görevli 8 MSF çalışanı, kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırıldı.
Gruptaki 4 kadın serbest bırakılırken, Malili olduğu belirtilen 4 erkekten haber alınamıyor.
Mopti, 2012'den bu yana sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan