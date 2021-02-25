Mali'de 4 insanı yardım görevlisi kaçırıldı
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Mali'de 4 insanı yardım görevlisi kaçırıldı

25.02.2021 08:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:51
Mali'de 4 insanı yardım görevlisi kaçırıldı

Mali'de, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünden 4 kişinin kaçırıldığı öğrenildi.

Mali'de, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünden 4 kişinin kaçırıldığı öğrenildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Mopti bölgesinde bir kliniğin kurulumunda görevli 8 MSF çalışanı, kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırıldı.

Gruptaki 4 kadın serbest bırakılırken, Malili olduğu belirtilen 4 erkekten haber alınamıyor.

Mopti, 2012'den bu yana sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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