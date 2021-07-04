Mali'de 4 asker öldürüldü

Mali'nin kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 4 asker yaşamını yitirdi.

Mali'nin kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 4 asker yaşamını yitirdi.

Mali Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Timbuktu bölgesinde görev yapan askeri birliğin, kimliği belirsiz silahlı kişilerce hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda, 4 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Mali ordusu, son saldırıyla son 10 günde 3 kez terörist gruplarca hedef alınmış oldu. Yine ülkenin kuzeyinde 30 Haziran'da askerlere düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmazken, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

İç kesimlerde yer alan Boni bölgesinde 25 Haziran'da düzenlenen saldırıda da 7 asker yaşamını yitirmişti.

Mali'nin kuzeyinde 2012'den bu yana eylemler düzenleyen birçok silahlı terörist grup, yabancı askeri güçlerin de sıkıştırmasıyla kuzeydeki unsurlarının bir kısmını güney ve ülkenin iç kesimlerine doğru ilerletti.

Mali'nin kuzeyindeki terör sorunu

Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu, Gao ve Kidal gibi şehirleri kapsayan ve Tuareglerin "Azavad" adını verdiği bölgedeki şiddet olaylarını sonlandırmak için Cezayir'in ara buluculuğunda 2015'te Azavad Hareketleri Koordinasyonu ile "Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması" imzalanmıştı.

Anlaşmanın üzerinden 6 yılı aşkın süre geçse de ülkenin kuzeyinde hala Mağrip El Kaidesi ve DEAŞ'a bağlı örgütlerin etkileri ve saldırıları devam ediyor.

Bölgede barış ortamının sağlanması için ABD'nin Taliban'la masaya oturduğu gibi Mali'nin de terörist gruplarla masaya oturması gerektiği uzun süredir tartışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan