Mali'de 2 jandarma öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mali'de 2 jandarma öldü

09.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:54
Mali'de 2 jandarma öldü

Mali'nin kuzeydoğusunda düzenlenen saldırıda 2 jandarma yaşamını yitirdi.

Mali'nin kuzeydoğusunda düzenlenen saldırıda 2 jandarma yaşamını yitirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Timbuktu'daki kontrol noktasına ilerleyen jandarma birliğinin kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradığı bildirildi.

Açıklamada, 2 jandarmanın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Timbuktu bölgesinde yer alan Gourma'da da cuma günü Fransa'nın Barkhane Operasyonu'nda görev yapan 6 asker yaralanmıştı.

Barkhane Operasyonu'nda Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer'den toplam 5 bin 100 asker görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Kanye West Acun Ilıcalı Meghan Markle Seren Serengil
Spor Mesut Özil Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kaza Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mali'de 2 jandarma öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 16:56:50. #1.14#
title