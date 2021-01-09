Mali'de 2 jandarma öldü

Mali'nin kuzeydoğusunda düzenlenen saldırıda 2 jandarma yaşamını yitirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Timbuktu'daki kontrol noktasına ilerleyen jandarma birliğinin kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradığı bildirildi.

Açıklamada, 2 jandarmanın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Timbuktu bölgesinde yer alan Gourma'da da cuma günü Fransa'nın Barkhane Operasyonu'nda görev yapan 6 asker yaralanmıştı.

Barkhane Operasyonu'nda Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer'den toplam 5 bin 100 asker görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan