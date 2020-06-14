Mali'de 2 BM görevlisi öldürüldü Afrika ülkesi Mali'de Birleşmiş Milletler konvoyuna düzenlenen saldırıda, ara buluculuk görevi yürüten 2 görevlinin öldüğü belirtildi.

Afrika ülkesi Mali'de Birleşmiş Milletler konvoyuna düzenlenen saldırıda, ara buluculuk görevi yürüten 2 görevlinin öldüğü belirtildi.

Mali'nin kuzeyindeki Tessalit - Gao arasındaki yolda Birleşmiş Milletler (BM) misyonuna ait konvoya kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. BM Mali Özel Temsilcisi Mahamat Saleh Annadif yaptığı açıklamada, saldırıda BM adına ara buluculuk görevi yürüten 2 kişinin öldürüldüğünü ifade etti. - BAMAKO

Kaynak: İHA