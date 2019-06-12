Mali'de 100 kişinin hayatını kaybettiği etnik saldırıda 24 çocuk sırtından vurularak öldürüldü

Afrika ülkesi Mali'de Dogon etnik grubunu hedef alan ve yakalaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği saldıra ölenlerin 24'ünün çocuk olduğu açıklandı. Birçoğu yakılmış olan cesetler incelendiğinde kurbanların genellikle sırtından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Saldırının yaşandığı Sobane-Kou köyüne giden Mali Başbakanı Boubou Cisse, "Barbarlık ve dehşet ikliminin kurbanları, sorumlular olarak biz liderlere en hızlı şekilde ülkedeki güvenliği güçlendirmemiz gerektiğini hatırlatıyor" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle