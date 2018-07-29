Mali, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Sandık Başına Gidiyor
Mali halkı bugün Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor.
Mali halkı bugün Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor.
Toplam 24 kişinin yarışacağı seçimde adayların arasında Cumhurbaşkanı İbrahim Bubacar Keita, ana muhalefet lideri Soumaila Cisse, eski Başbakan Cheick Modibo Diarra bulunuyor. 18 milyonluk nüfusa sahip olan Mali'de, 7 milyondan fazla seçmen kurulan 21 bin 737 sandıkta oy kullanacak.
Fransa'dan bağımsızlığını 1960'ta kazanan Mali'de 2012 yılında iç savaş çıkmıştı. Fransa'nın 2013'te düzenlediği askeri müdahaleye rağmen Mali'de barış sağlanamadı. Dün Dozos avcı grubu ile Fulani kabilesi arasında silahlı çatışma çıkmış, 17 kişi hayatını kaybetmişti. - BAMAKO