Mali Çalışmalar Enstitüsü: İngiltere'de sosyal yardımlar yetersiz

İngiliz düşünce kuruluşu Mali Çalışmalar Enstitüsü (IFS), ülkede dar gelirlilerin artan hayat pahalılığı karşısında desteklenebilmesi için İngiliz hükümetinin bu yıl için planlanan sosyal yardım bütçesini yaklaşık 2 katına çıkarması gerektiğini belirtti.

Merkezi Londra'da IFS'den yapılan açıklamada, İngiliz hükümetinin bu yıl için sosyal yardımları yüzde 3,1 seviyesinde artırmayı planladığı, bunun dar gelirli nüfusun artan fiyatlar karşısında korunması için yetersiz kalacağı kaydedildi.

Açıklamada, artan hayat pahalılığı nedeniyle İngiliz hükümetinin bu yıl için sosyal yardım bütçesini yüzde 6,1 artırarak sisteme ek 3 milyar sterlin daha aktarması gerektiği belirtildi.

İngiliz hükümeti, sosyal yardımları bu yılın nisan ayında yüzde 3,1 artırmayı planlarken, söz konusu dönemde İngiltere Merkez Bankası (BoE), ülkede enflasyonun yaklaşık yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Ülkede enflasyon, Kasım 2021'de yüzde 5,1 ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri

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