Mali aracı kuruluşlarda katma değer 2018'de yüzde 62.7 arttı

19.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:28

Mali aracı kuruluşlar sektöründe toplam katma değer 2018'de yıllık bazda yüzde 62.7 artışla 253 milyar 482 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 89.9'u finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7.4'ü sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 2.7'si de finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu.

Buna göre, mali aracı kuruluşlar sektöründe 2018 yılında 17 853 girişim faaliyette bulundu; bunların 218'i finansal hizmet faaliyetlerinde, 62'si sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında ve 17 bin 573'ü de finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerdefaaliyet gösterdi.Faktör maliyetiyle katma değer bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 64.3, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 59.7, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde de yüzde 27.6 arttı.Mali aracı kuruluşlarda yıllık ortalama çalışan sayısı 317 bin 410 olarak gerçekleşti. Toplam istihdamın yüzde 71.5'ini finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 6.3'ünü sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 22.2'sini ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.Sektörde toplam personel maliyeti 36 milyar 628 milyon lira olarak gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 82.6'sı finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7.7'si sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 9.7'si de finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti.Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 85.8'i maaş ve ücretlerden, yüzde 14.2'si ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.Mali aracı kuruluşlarda 2018 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 148 bin 413 iken erkek personel sayısı 156 bin 178 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 48.7, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 51.3 oldu.

Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri, Yapısal İş İstatistikleri kapsamında yer alıyor. Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasında Kısım K'da yer alan girişimler kapsanıyor. Girişimlerin iş istatistikleri kapsamındaki ekonomik göstergeleri üretiliyor. Faiz, mevduat, kredi vb. verileri üretmek Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri kapsamında değil. (Grafik - Tablo)

Kaynak: DHA