Mali Anayasa Mahkemesi'nden Assimi Goita'nın geçici başkanlığına onay

Mali Anayasa Mahkemesi, 24 Mayıs'ta yapılan darbeye öncülük eden Albay Assimi Goita'nın yeni geçici devlet başkanlığını onayladı.

Mali Anayasa Mahkemesi, 24 Mayıs'ta yapılan darbeye öncülük eden Albay Assimi Goita'nın yeni geçici devlet başkanlığını onayladı.

Mali Anayasa Mahkemesi tarafından yayınlanan bildiride, 24 Mayıs'ta yapılan darbeye öncülük eden Assimi Goita'nın yeni geçici devlet başkanlığının onaylandığı kaydedildi. Anayasa Mahkemesi, 4 sayfalık kararda, Goita'nın "geçiş sürecini sonuçlandırmak için" Ndaw'ın istifasının bıraktığı boşluğu doldurması ve "Geçiş Başkanı, Devlet Başkanı" unvanını taşıması gerektiğini belirtti.

Batı Afrika ülkesi Mali'de ordu, geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Ndaw, Başbakanı Ouane ve Savunma Bakanı Doucoure'yi tutuklamış, 3 isim başkent Bamako'nun dışındaki Kati'de bulunan bir askeri üsse götürülmüştü. Geçici hükümetin Devlet Başkanı Yardımcısı Albay Assimi Goita, Ndaw ve Ouane'yi yeni bir hükümet kurmadan önce kendisine danışmadıkları için geçiş tüzüğünü ihlal etmekle suçlamıştı. Söz konusu isimler daha sonra serbest bırakılmıştı. - BAMAKO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı