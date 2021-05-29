Mali'nin partneri Yasmin
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Mali'nin partneri Yasmin

Mali'nin partneri Yasmin
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Mehmet Ali Erbil, yıllar sonra seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İki yıl önce ölümden dönen ünlü şovmenin, yeni yarışma programındaki partneri ise kızı Yasmin Erbil olacak. İşte detaylar...

Evinin banyosunda düşerek yaralandıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu nüksettiği için 235 gün yoğun bakımda kalarak ölümden dönen Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber geldi. İki yıldır tedavisine devam edilen şovmen, yeni yarışma programıyla izleyici karşısına çıkacak. Yıllarca başta 'Çarkıfelek' olmak üzere onlarca fenomen projeye imza aten Erbil'e bu defa kızı Yasmin Erbil'de eşlik edecek. Daha önce magazin programı sunan Yasmin Erbil, babasıyla ilk kez bir programda yer alacak. Polat Yağcı'nın şirketi Poll Production'un üstleneceği yarışma programı yakın zamanda ekrana gelecek. Erbil, Yağcı ve kızı Yasmin'in olduğu karede sözleşmeyi imzaladığı anı Instagram'dan paylaşarak, "Allah utandırmasın çok yakında kavuşuyoruz" diye yazdı. Yağcı ise, "Baba kızı aynı projede buluşturmak bize nasip oldu. Yepyeni bir program geliyor. Mehmet Ali Erbil seneler sonra ekranlara dönüyor hem de kızıyla birlikte. Baba-kızın buluştuğu sürpriz proje çok yakında…" diye konuştu.

Mali'nin partneri Yasmin

Kaynak: Snob Magazin

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