Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Malhun Hatun'u kim oynuyor? Tarihte Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun'u canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?

Kuruluş Osman dizisine geçen hafta katılan Malhun Hatun karakterine Yıldız Çağrı Atiksoy hayat vermektedir. Tarihte Osman Gazi'nin eşi olarak bilinen Malhun Hatun merak edildi ve araştırılmaya başlandı. Peki, Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Malhun Hatun'u kim oynuyor? Tarihte Malhun Hatun kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?

Kuruluş Osman'ın geçen bölümünde Osman Bey, obadan kaçırılan Bala Hatun'u kurtarmaya çalışırken Malhun Hatun ile karşılaştı. Malhun Hatun'un tarihte Osman Gazi'nin eşi olarak geçmesi ise merak konusu oldu. Peki, Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Malhun Hatun'u kim oynuyor? Tarihte Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun'u canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy dizileri ve filmleri!

TARİHTE MALHUN HATUN KİMDİR?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin evlendiği eşlerinden biridir.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.[1][3] Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir.[1] Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

Râbi'a Bâlâ Hâtun

Bostanzade Yahya Efendi Mâl Hâtun'u Tarih-i Saf adlı eserinde Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun olarak göstermiştir. Malhun Hatun'un Osman Bey ile evliliği Tevârîh-i Âl-i Osman'da şöyle anlatılır: "Şeyhe haber virdi. Şeyh eydür: "Oğul Osman! Padişâhlık sana ve nesline mübârek olsun, ve benüm kızım Malhûn senün helâlin oldı," der.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Şimdilerde ise TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırmaktadır.

Yıldız Çağrı Atiksoy hangi dizilerde oynadı?

2019-2020 Şampiyon - Suna

2017-2018 Savaşçı - Aslı Özkaynak

2015-2016 Evli ve Öfkeli - Mine

2014-2015 Yedi Güzel Adam - Zehra

2013 Görüş Günü Kadınları - Gülay

2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki - Berrin Akarsu Taşer

2009 Bahar Dalları - Bahar Ziyadegil

2008 Kayıp Prenses - Defne

2008 Gazi - Leyla/Aslı

2008 Miras - İrem - Film

2007 Yersiz Yurtsuz - Hazal Şanoğulları

2006 Ah İstanbul - Ahu

2006 Yağmurdan Sonra - Işık Karuzo

2006 Emret Komutanım - hemşire kız

2005 Aşk Oyunu - Gülşen/Ayşen

2004 Büyük Buluşma 1.Sezon Bölüm Oyuncusu